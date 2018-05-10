Госдума расширит «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в выборы в России

Москва, 10 мая. Межфракционный проект, согласно которому предлагается распространить так называемый «закон Димы Яковлева» на лиц, вмешивающихся в выборы в Российской Федерации, внесут в четверг в Государственную думу. Об этом в четверг рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, — закон Димы Яковлева», — заявил он.

Парламентарий уточнил, что в законопроекте есть список тех, в отношении кого эти ограничения будут применены, однако данный перечень будет расширен пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы России, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году в министерстве юстиции РФ подчеркнули, что «закон Димы Яковлева» не нарушает международных норм.