Сирия, 10 мая. Конфликт между Израилем и проасадовскими иранскими отрядами продолжает обостряться. Шесть бывших лидеров ИГ1 были задержаны иракскими военными у границы с Сирией. Боевики попытались воспользоваться атакой Израиля в Эль-Кунейтре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по военным объектам Армии обороны Израиля; отбили нападение боевиков в провинции Эль-Кунейтра.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает вести бои с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Исламское государство»1: казнило пятерых мирных жителей в районе населенного пункта Аль-Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в северной части Хамы.

ВС Израиля: вновь атаковали позиции САА в Дамаске и Эль-Кунейтре.

ВС Ирака: задержали шестерых бывших главарей ИГ в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что проасадовские иранские формирования нанесли удары по израильским военным объектам в ответ на обстрел со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Аль-Баас в провинции Эль-Кунейтра. Напомним, накануне ночью на позиции союзников Сирийской арабской армии (САА) обрушился шквал ракет, вызвавший множество взрывов, в том числе в близлежащих жилых кварталах. Кроме того, под ударом оказался населенный пункт Аль-Кисва на юго-западе Дамаска, где было уничтожено хранилище с оружием, а также погибли не менее семи мирных жителей.

После этого израильские силы вновь атаковали опорные пункты проправительственных подразделений. Оппозиционный источник в социальной сети Twitter (VivaRevolt) сообщал о взрывах на авиабазах «Мардж Аль-Рухайиль», «Аль-Халхала» и «Аль-Мезза». Согласно данным Twitter-канала (IvanSidorenko1), ВВС Израиля также нанесли авиаудары по укрепрайонам 4-й дивизии САА. Тем не менее несколько ракет сирийским системам ПВО удалось уничтожить.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции на территориях, подконтрольных Демократической армии Сирии**** (SDF), продолжают гибнуть мирные жители. Несмотря на то, что в районе населенного пункта Аль-Хаджин уже на протяжении нескольких дней происходят вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства» и курдскими отрядами, выступающими при поддержке ВВС международной коалиции, террористическая группировка все еще сохраняет исходные позиции. Новостное агентство Damascus Now передает, что боевики ИГ казнили пятерых гражданских лиц по неизвестным причинам. Таким образом, с того момента как курды возобновили военную операцию «Буря Джазиры» в Дейр-эз-Зоре, ИГИЛовцы понесли потери лишь в результате боевых вылетов ВВС Ирака. Напомним, подпольные группы боевиков активизировали военные действия в регионе после того, как «демократические силы» перебросили часть своих отрядов в Африн.

Провинция Даръа

Интернет-портал Damascus Now сообщает о продолжающемся вооруженном противостоянии между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольного «Исламскому государству», на юго-западе провинции. Противники не прекращают столкновения вблизи населенного пункта Хейт, расположенного у линии фронта. Напомним, накануне также разворачивались бои в данном районе. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хама

К северу от административного центра региона не утихают перестрелки между правительственной армией и радикалами незаконных вооруженных формирований. Оппозиционный новостной портал Emaan News Center сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли военные объекты боевиков антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Кафр Зета. Сведения о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Эль-Кунейтра

Силы вооруженной оппозиции, базирующиеся в провинции Эль-Кунейтра, пошли в атаку на позиции правительственных подразделений, воспользовавшись обострением конфликта между Израилем и проасадовскими военизированными формированиями. По информации новостного портала Al Masdar News, боевики выступили против Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Самдания Аль-Гарбия. Тем не менее наступление исламистов удалось отразить. Как передают военные источники AMN, в ходе противостояния силы САР не понесли потерь в живой силе. Сообщается, что израильские войска также выступили на стороне джихадистов, нанося удары по городам Аль-Баас и Хадер.

Ирак

Военный источник в социальной сети Twitter (hxhassan) сообщает о том, что иракские вооруженные силы арестовали одного из бывших высокопоставленных лидеров «Исламского государства» по имени Саддама Аль-Джамаль. Боевика удалось задержать недалеко от пограничного города Абу Каим в западной части провинции Аль-Анбар. Кроме того, по данным Twitter-канала (davidmwitty1), недалеко от сирийско-иракской границы также были арестованы еще пять крупных главарей террористической группировки. Напомним, в последнее время участились нападения ИГИЛовцев в приграничных районах, вследствие чего правительственная армия Ирака возобновила спецоперации по поиску так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ на данных территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)