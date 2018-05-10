Россияне одобряют деятельность Путина на посту президента – ВЦИОМ

Москва, 10 мая. Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, положительно работу Путина в качестве главы государства оценивают 81,2% граждан РФ. Социологи отмечают, что при этом президент пользуется большей поддержкой и большим доверием населения, чем исполнители его поручений: деятельность правительства РФ одобряют около 50% опрошенных.

Специалисты подчеркнули, что уровень одобрения деятельности Путина гражданами остается стабильным, пишет газета «Известия». В апреле его работу положительно оценили почти 81% респондентов.

Опрос ВЦИОМ проводился с 30 апреля по 6 мая 2018 года. В нем приняли участие жители 80 регионов РФ. В каждом субъекте социологи опрашивали по тысяче россиян.