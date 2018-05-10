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Правительство РФ внесет законопроект о повышении пенсионного возраста
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    Правительство РФ внесет законопроект о повышении пенсионного возраста

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    Правительство РФ внесет законопроект о повышении пенсионного возраста

    Москва, 10 мая. Российское правительство в ближайшее время внесет в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании нижней палаты парламента 8 мая.

    По словам Медведева, вопрос о повышении пенсионного возраста не является политическим табу и вошел в практическую плоскость. Об этом сообщает «ФедералПресс».

    Экономисты уже не сомневаются в том, что увеличение доли работающих граждан старшей возрастной группы является основным трендом, который уже в меньшей степени зависит от структуры пенсионной системы и больше – от других причин. Отмечается, что на сегодняшний день занятость граждан в пожилом возрасте сильно зависит от социально-демографических характеристик специалиста.  

    Как сообщает «Коммерсантъ», порядка половины граждан, которые выходят на пенсию, продолжают работать, так как не хотят терять доход. Отмечается, что главной причиной увольнения в пожилом возрасте остается состояние здоровья сотрудника.

    Автор: Дарья Смолина
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