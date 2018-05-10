Меню
Россия
Россия обогнала Францию и стала крупнейшим кинорынком Европы
Общество
В России могут ввести наказание за привлечение подростков к митингам
Следующая новость
Загрузка...

    Россия обогнала Францию и стала крупнейшим кинорынком Европы

    136

    Россия обогнала Францию и стала крупнейшим кинорынком Европы

    Москва, 10 мая. Россия в 2017 году стала крупнейшим кинорынком Европы, свидетельствует последний отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории. Как пишет РБК, Европейская аудиовизуальная обсерватория объединяет 41 страну, в том числе страны Европейского союза, в нее также входят балканские страны, Турция, Марокко, а также Армения, Грузия и Россия.

    Согласно данным за 2017 год, кинотеатры в России продали 212,2 миллиона билетов в прошлом году. Это на 2,8 миллиона больше, чем во Франции, которая заняла в рейтинге второе место. При этом количество проданных билетов за год в России выросло на 10%. Четверть кассовых сборов принесли фильмы отечественного производства.

    Напомним, рост доли национальных фильмов в прокате является одной из задач, поставленных исполняющим обязанности министра культуры Владимиром Мединским.

    Россия обогнала Францию и стала крупнейшим кинорынком Европы

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.