Россия обогнала Францию и стала крупнейшим кинорынком Европы

Москва, 10 мая. Россия в 2017 году стала крупнейшим кинорынком Европы, свидетельствует последний отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории. Как пишет РБК, Европейская аудиовизуальная обсерватория объединяет 41 страну, в том числе страны Европейского союза, в нее также входят балканские страны, Турция, Марокко, а также Армения, Грузия и Россия.

Согласно данным за 2017 год, кинотеатры в России продали 212,2 миллиона билетов в прошлом году. Это на 2,8 миллиона больше, чем во Франции, которая заняла в рейтинге второе место. При этом количество проданных билетов за год в России выросло на 10%. Четверть кассовых сборов принесли фильмы отечественного производства.

Напомним, рост доли национальных фильмов в прокате является одной из задач, поставленных исполняющим обязанности министра культуры Владимиром Мединским.