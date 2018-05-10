Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским бизнесменам компенсацию за потерю Крыма

Гаага, 10 мая. Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге встала на сторону украинских бизнесменов, выдвинувших иск против России после присоединения Крыма — украинские компании требовали компенсации за утраченные в Крыму активы.

Третейский суд в Гааге принял решение о выплате 18 украинским компаниями и одному физическому лицу компенсацию в размере 159 миллионов долларов за «нарушения прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года». В числе украинских компаний, подавших иск — крымская телерадиокомпания «Жиса», входящая в холдинг «1+1 медиа».

Представители России не принимали участия в суде, проигнорировав заседания — Москва полагает, что дело об утере активов украинскими бизнесменами из-за присоединения Крыма к России не подпадает под юрисдикцию суда в Гааге.

Отметим, что сумма в 159 млн долларов, по которой приняла решение Постоянная палата третейского суда — лишь малая часть требований, о которых заявляли представители украинского бизнеса: так, «Укрэнерго» оценила стоимость утраченных активов в Крыму в 1 млрд долларов, а «Нафтогаз» и вовсе потребовал с России 8 млрд долларов из-за «утраченных возможностей разработки нефти и газа в Крыму. Меж тем, генпрокурор Украины Юрий Луценко и вовсе, не мелочась, пообещал выставить счета российским авиакомпаниям «за пользование воздушным пространством Крыма» и морским компаниям «за пользование судоходными путями» полуострова.