Спасибо, что не прогнулись: украинцы поблагодарили «Интер» за трансляцию концерта «Победа. Одна на всех»
Киев, 10 мая. Украинский телеканал «Интер» показал прямую трансляцию праздничного концерта «Победа. Одна на всех», невзирая на угрозы националистов. Граждане Украины выразили благодарность ведущим и руководству канала за мужество и смелость.
Во время праздничного концерта украинские музыканты исполняли легендарные советские песни о войне. Многие зрители, среди которых было большое количество ветеранов, подпевали до боли знакомым мелодиям и не могли сдержать слезы.
Киевские телеведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле о событиях 1941-1945 годов говорили как о Великой Отечественной войне, а не использовали термин Вторая Мировая, на котором настаивает украинское руководство.
«Телеканал весь день посвятил Победе 9 мая. Спасибо за мужество! Спасибо вам за то, что не прогнулись! Держитесь», — отметил пользователь Twitter.
#Интер Телеканал весь день посвятил Победе 9 мая. Спасибо за мужество!!! Спасибо вам за то что не прогнулись! Держитесь. https://t.co/pob7Q4diq7 pic.twitter.com/OB6HHm1uqP— Медведев Михаил (@MikhailMedvede) May 9, 2018
«Да, канал «Интер» поразил! Спасибо, товарищи! За правду о Победе наших дедов над самым страшным на земле немецким нацизмом», — подчеркнули украинские пользователи.
Да Канал Интер Украины поразил !!Спасибо товарищи!! за правду о Победе наших дедов над самым страшным на земле немецким нацизмом https://t.co/SVcBaCx2QZ— Natalia Ustinova (@nustinova) May 8, 2018
Ранее сообщалось, что украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе митинга возле здания телеканала «Интер».