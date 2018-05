Пользователи соцсетей назвали Нетту и Элени Фурейру фаворитами «Евровидения-2018»

Москва, 10 мая. Российские пользователи социальных сетей в большинстве своем согласны с прогнозами букмекеров, которые называют главными фаворитами проходящего в эти дни в Лиссабоне музыкального конкурса «Евровидение-2018» представительницу Элени Фурейру с песней Fuego, израильтянку Нетту Барзилай c песней Toy и победителя «Евровидения-2009» норвежца Александра Рыбака с композицией «That's how you write a song».

Особенно понравилась пользователям композиция Фурейры, выполненная по всем стандартам поп-музыки.

«Всегда любил такие номера, как у Элени. Чтобы и девочка красивая была, и хороший динамичный номер. Особого вокала тут не надо, в принципе. Правда сомневаюсь, что жюри ей накидают нужное количество баллов для победы. А так в топ-5 вполне может быть», — пишут пользователи в социальных сетях.

«Вижу только одну богиню и это Элени! — восхищаются другие. — Увидев Элени я аж сам начал танцевать в кресле. Вот это и называют зажгла!»

Впрочем, многие пользователи считают, что серьезную конкуренцию Фурейре может составить израильтянка Нетта Барзани, которая прошла в финал и берет, как говорят пользователи, своей харизмой. Несмотря на молодость, ее напор может компенсировать недостаток сценического опыта.

«Нетта из всех достойней, все же, — пишут в соцсетях. — Хотя если Евровидение следующее пройдет в Кипре,думаю, все будут довольны. Курорт целый».

А вот триумфально выступивший на московском «Евровидении» в 2009 году норвежец Александр Рыбак уже не вызывает у зрителей тех же восторгов, что и раньше. Впрочем, его позиции довольно сильны за счет харизмы и былого успеха, считают зрители.

«Я считаю, что Александр выиграл в отборе только за счёт того, что его все знали как победителя Евровидения, он любимчик всех», — подозревают пользователи.

Напомним, сегодня состоится показ второго полуфинала «Евровидения-2018», в котором будет участвовать представительница России Юлия Самойлова. Она исполнит песню I won't break — певица приняла решение выступать на конкурсе на английском языке. Ее сценический номер, по словам самой Самойловой, «будет достаточно скромным».