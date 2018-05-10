Пашинян попросил президента Армении уволить глав силовых ведомств

Ереван, 10 мая. Глава правительства Армении Никол Пашинян предложил президенту страны Армену Саркисяну освободить от должности начальника полиции и директора Службы национальной безопасности.

О том, что соответствующая инициатива направлена главе государства, Пашинян рассказал в Facebook.

«Только что подписал адресованное президенту предложение об освобождении от должности начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна», — написал Пашинян.

Почему именно он требует отставки именно глав силовых ведомств, новый премьер-министр Армении не объяснил.

Напомним, 8 мая Никол Пашинян был избран на должность главы правительства большинством голосов депутатов Армении.