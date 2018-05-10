Асад: Мудрое лидерство России не допустит начала третьей мировой войны в Сирии

Москва, 10 мая. Третья мировая война в Сирии невозможна из-за политической мудрости России. Такое мнение высказал президент республики Башар Асад в интервью греческой газете Kathimerini.

Журналист задал вопрос сирийскому лидеру, беспокоится ли он, что третья мировая война может начаться в Сирии.

«Нет, по одной причине — потому что, к счастью, есть мудрое лидерство России», — заявил Асад.

Также глава Сирии прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что миссия США в Сирии выполнена. Американский министр обороны Джеймс Мэттис ранее заявлял, что главной целью нахождения США в Сирии является победа над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России).

По мнению Асада, единственная миссия, которую США выполняют в САР – это поддержка террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.