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Асад: Мудрое лидерство России не допустит начала третьей мировой войны в Сирии
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    Асад: Мудрое лидерство России не допустит начала третьей мировой войны в Сирии

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    Асад: Мудрое лидерство России не допустит начала третьей мировой войны в Сирии

    Москва, 10 мая. Третья мировая война в Сирии невозможна из-за политической мудрости России. Такое мнение высказал президент республики Башар Асад в интервью греческой газете Kathimerini.

    Журналист задал вопрос сирийскому лидеру, беспокоится ли он, что третья мировая война может начаться в Сирии.

    «Нет, по одной причине — потому что, к счастью, есть мудрое лидерство России», — заявил Асад.

    Также глава Сирии прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что миссия США в Сирии выполнена. Американский министр обороны Джеймс Мэттис ранее заявлял, что главной целью нахождения США в Сирии является победа над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России).

    По мнению Асада, единственная миссия, которую США выполняют в САР – это поддержка террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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