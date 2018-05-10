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Трамп похвалил кандидата на пост главы ЦРУ за скандальное выступление в сенате
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    Трамп похвалил кандидата на пост главы ЦРУ за скандальное выступление в сенате

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    Трамп похвалил кандидата на пост главы ЦРУ за скандальное выступление в сенате

    Вашингтон, 10 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал «замечательными» скандальные выступления на слушаниях в сенате Джины Хаспел, кандидатуру которой он ранее предложил на пост главы Центрального разведывательного управления.

    Об этом Трамп написал в своем Twitter. Как уточнил американский лидер, «Хаспел замечательно поработала». Трамп добавил, что нет никого лучше Хаспел на пост руководителя ЦРУ.

    Напомним, накануне в сенате США пошли слушания по разведке. На них рассматривалась кандидатура Хаспел, которую американские правозащитники обвинили в причастности к пыткам узников секретной тюрьмы ЦРУ. Трамп ранее выступил в защиту Хаспел и заявил, что она стала мишенью для нападок, потому что действовала с террористами слишком жестко. Ранее Трамп рассказал, когда пытать людей позволительно. 

    Трамп похвалил кандидата на пост главы ЦРУ за скандальное выступление в сенате

    Автор: Анна Иванова
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