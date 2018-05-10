Москва, 10 мая. Дамаск не верит, что действующий президент США Дональд Трамп контролирует страну, и сомневается в результативности переговоров с американским правительством, заявил в четверг сирийский лидер Башар Асад.

Такое мнение он высказал, комментируя потенциально возможную встречу с главой Белого дома.

«Я не думаю, что мы можем достичь успеха с этим правительством. Еще одна причина в том, что мы не верим, что президент Трамп контролирует (США)», — сказал Асад.

Как отметил президент Сирии, в Дамаске уверены, что реальное государство контролирует любого президента США. Асад подчеркнул, что такой политики в Штатах придерживаются как минимум 40 лет, со времен 37-го президента США Ричарда Никсона.

Сирийский лидер также ответил Трампу, назвавшему его «животным». Асад напомнил американскому коллеге, что президент прежде всего представляет свой народ и свою страну. Он добавил, что лично заявление Трампа его не беспокоит.

«Это не влияет на меня лично. Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — подчеркнул Асад.

Напомним, как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп назвал Башара Асада «животным» в апреле в интервью одному из американских телеканалов, заявив при этом, что проблем с Дамаском якобы удалось бы избежать, если бы Сирию не поддерживала Россия.