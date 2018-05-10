«Ашан» расширит ассортимент и увеличит цены

Москва, 10 мая. Компания «Ашан» решила отказаться от политики, ориентированной на продажу только дешевых товаров. О смене коммерческой модели рассказал глава «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

«Задача сейчас – дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте…», — заявил генеральный директор компании в интервью «Ведомостям».

По словам Реми, «Ашан» не только поднимет цены, но и увеличит свой ассортимент на 30-40%.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что «Ашан» стал самой крупной иностранной компанией в РФ.