Студент сибирского колледжа устроил стрельбу во время занятий

Москва, 10 мая. Студент первого курса филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в городе Барабинск в четверг устроил стрельбу во время занятий, напав на однокурсника.

Пострадавший получил огнестрельное ранение, он был госпитализирован, в настоящее время врачи оперируют молодого человека. Еще два учащихся колледжа, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна и получили переломы средней степени тяжести, уточняет URA.RU.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство совершенное общеопасным способом». Контролировать расследование будет центральный аппарат Следственного комитета РФ, решение об этом принял глава ведомства Александр Бастрыкин. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.