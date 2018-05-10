На пороге большой войны: эксперт прокомментировал удар Израиля по объектам Ирана в Сирии

Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов», — говорится в сообщении сирийских СМИ.

Ранее представитель пресс-службы израильской армии сообщил, что иранские силы в САР выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с сирийской территории.

Как отметил официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус, Ирану потребуются «многие месяц», чтобы восполнить урон своим военным возможностям в САР от ночного налета ВВС Израиля.

«По нашим предварительным оценкам, все атакованные цели были фактически уничтожены, а все задействованные в операции самолеты благополучно вернулись на базы», — сказал офицер на брифинге для СМИ. Он добавил, что без потерь с израильской стороны обошелся и ракетный обстрел со стороны иранцев.

Между тем, как сообщают сирийские источники, проправительственные силы в провинции Эль-Кунейтра открыли огонь по израильским позициям после того, как израильские ракеты поразили несколько целей в городе Аль-Баас. Помимо Армии обороны Израиля, ночью сирийскую армию близ города Хадер атаковали боевики «Сирийской свободной армии» и террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ).

Иран против Израиля

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что конфликт Ирана и Израиля — достаточно давний, и с началом войны в Сирии лишь обострился. Причиной этому служит как позиция Израиля, не собирающегося мириться с правительством Башара Асада в Сирии и иранской властью, а также оставлять Голанские высоты в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, так и усиление военного присутствия Ирана в Сирии. Тегеран же вынужден был его расширить, чтобы не допустить падения дружественного правительства Асада от рук враждебных шиитскому населению формирований террористов.

«Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху недавно выступил с обвинениями в адрес Тегерана о продолжении последним своей ядерной оружейной программы, а в соседнем с Сирией и Израилем Ливане большинство в парламенте получила проиранское движение «Хезболла», считающееся странами Запада и Израилем террористической организацией. Позиции властей Израиля и Ирана достаточно бескомпромиссны и поддерживаются большинством населения своих стран. Поэтому крайне сложно в сложившейся ситуации ожидать от них уступок без внешнего вмешательства», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, при отсутствии какого-либо диалога язык войны между Ираном и Израилем оказывается единственным, что вполне устраивает другие крупные государства региона, прежде всего, Саудовскую Аравию, а также США. И Эр-Рияд, и Вашингтон явно нацелены на максимальное ослабление Ирана и способствовать диалогу Израиля с ним не будут. Более того, Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки с Тегераном именно под предлогом озвученной Нетаньяху информации.

«Поэтому обмен ударами Ирана и Израиля — следствие начавшегося давления на Тегеран со стороны группы государств во главе с США. Каждое из них решает свои задачи: Израиль пытается устранить угрозу своему военному превосходству на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия и США — уничтожить конкурента на нефтегазовом рынке, а Вашингтон к этому добавляет свои глобальные геополитические амбиции. Пока удары сторон нельзя назвать чем-то большим, чем разведкой боем, но напряжение сейчас таково, что новый масштабный конфликт может начаться из-за необдуманного шага любой стороны. Ближний Восток на пороге большой войны», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.