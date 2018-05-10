Цена Brent перешагнула отметку в 77,7$ за баррель после разрыва «ядерной сделки» с Ираном

Москва, 10 мая. Фьючерсы на эталонную марку нефти Brent стремительно выросли в цене за последние несколько дней и к настоящему времени уверенно перешагнули отметку в 77 долларов за баррель. Специалисты связывают рост цен на нефть с заявлениями президента США Дональда Трампа о разрыве так называемой «ядерной сделки» с Ираном.

После того, как позавчера, после периода роста, стоимость Brent провалилась до 74 долларов за баррель, котировки успели вырасти почти на четыре доллара за баррель и сегодня утром достигали 77,79 долларов за баррель с тенденцией к корректировке.

Параллельно растут цены на июньские фьючерсы на американскую нефть WTI — на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки по сравнению с завершением предыдущей сессии выросли на 2,08 доллара за баррель — это примерно 3%.

Как отмечают аналитики, на котировки нефти оказывает влияние рост геополитического напряжения между Ираном и странами Запада — в первую очередь США и Израилем. Решение Трампа о возобновлении санкций в отношении Ирана может ударить по иранскому нефтяному экспорту и вызывать рост цен на нефть, однако такая тенденция может быть недолговременной, считает аналитик Hyundai Futures Уилл Юнь — в настоящее время в условиях ограничения максимального уровня добычи нефти другие страны могут компенсировать спад предложения от Ирана.