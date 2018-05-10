Меню
Политика
Военная координация Израиля и России демонстрирует взаимопонимание Нетаньяху и Путина — Эрдан
Политика
Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково» — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Военная координация Израиля и России демонстрирует взаимопонимание Нетаньяху и Путина — Эрдан

    854

    Военная координация Израиля и России демонстрирует взаимопонимание Нетаньяху и Путина — Эрдан

    Москва, 10 мая. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что израильские военные заранее предупредили российских военных об авиаударе по Сирии, и это демонстрирует то, что между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным есть взаимопонимание.

    «Если премьер-министр (Израиля) — единственный, кто идет с Путиным, то, очевидно, речь идет о взаимопонимании», — заявил Эрдан.

    Глава ведомства подчеркнул, что Израиль работает на основе данных разведки, а не ищет причин для нанесения удара. По его словам, решения принимаются ответственно, и результаты соответствующие. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».

    Ранее общалось, что Израиль заранее проинформировал Россию об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, размещенных на территории республики.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.