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Саудовская Аравия пригрозила начать создание ядерного оружия
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    Саудовская Аравия пригрозила начать создание ядерного оружия

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    Саудовская Аравия пригрозила начать создание ядерного оружия

    Эр-Рияд, 10 мая. Саудовская Аравия готова начать создание собственного ядерного оружия, если аналогичные попытки предпримет Иран. Об этом в эфире CNN сообщил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

    «Если Иран получит ядерный потенциал, то мы предпримем все возможное, чтобы сделать то же самое», — отметил Адель аль-Джубейр, комментируя выход США из ядерной сделки.    

    Глава дипломатического ведомства отметил, что Эр-Рияд поддерживает решение Вагишнгтона и предполагает, что Тегеран возобновит программу по обогащению (урана) свыше того уровня, который имеется сейчас. Глава МИД пригрозил, что Саудовская Аравия начнет создание ядерного оружия, если узнает о том, что этим же занимается Иран.  

    В то же время Адель аль-Джубейр заявил, что выход США из соглашения не приведет к новым кризисам на Ближнем Востоке.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и вводит санкции против Тегерана и его партнеров. 

    Автор: Федор Веснин
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