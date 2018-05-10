Почти 8 тыс. человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка» в Сербии

Москва, 10 мая. Почти восемь тысяч человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка», которые состоялись в шести городах Сербии – Белграде, Нише, Кралево, Крушеваце, Крагуеваце и Парачине.

Самая крупная акция состоялась накануне в сербской столице. В Белграде на шествие вышло около четырех тысяч человек. Колонна прошла от Парка освободителей Белграда до королевской резиденции «Стари двор». Участники акции возложили цветы на могилы советских воинов-освободителей. В шествии приняли участие глава аппарата президента Сербии Никола Селакович, министр инноваций страны Ненад Попович и посол РФ в Белграде Александр Чепурин.

Попович напомнил, что Россия и Сербия внесли большой вклад в освобождение Европы от нацизма и понесли самые тяжелые жертвы во Второй мировой войне, передает ТАСС. Шествие «Бессмертного полка» в Белграде завершилось концертом в честь Дня Победы.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году акция «Бессмертный полк» установила новые рекорды по количеству участников. Начавшаяся в 2007 году в Тюмени, сегодня она проходит не только в российских городах, но и за рубежом.