Вашингтон анонсировал введение дополнительных санкций против Ирана

Вашингтон, 10 мая. Соединенные Штаты Америки намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как пишет «Газета.ru», по ее словам, Вашингтон готовится ввести новые ограничительные меры уже на следующей неделе. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки по ядерной программе Ирана. Он также заявил о возобновление санкций против Ирана, которые ранее были заморожены. Ранее Белый дом намекал на введение дополнительных ограничений против Тегерана из-за якобы действий, связанных с обогащением урана и созданием ядерного оружия в обход соглашения.