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Роспотребнадзор сообщил, сколько заплатили нарушители антитабачного закона
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    Роспотребнадзор сообщил, сколько заплатили нарушители антитабачного закона

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    Роспотребнадзор сообщил, сколько заплатили нарушители антитабачного закона

    Москва, 10 мая. В первом квартале текущего года нарушители антитабачного закона заплатили административных штрафов на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом информирует Роспотребнадзор.

    «За нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака… общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении, появившемся на сайте ведомства.

    Отмечается, что к административной ответственности привлекли более 2600 нарушителей, среди которых  278 индивидуальных предпринимателей и 591 юридическое лицо. 

    Напомним, ранее Минздрав рассказал, что благодаря антитабачному закону смертность в РФ от болезней органов дыхания снизилась почти на 14%.

    Автор: Федор Веснин
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