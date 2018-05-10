Роспотребнадзор сообщил, сколько заплатили нарушители антитабачного закона

Москва, 10 мая. В первом квартале текущего года нарушители антитабачного закона заплатили административных штрафов на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом информирует Роспотребнадзор.

«За нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака… общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении, появившемся на сайте ведомства.

Отмечается, что к административной ответственности привлекли более 2600 нарушителей, среди которых 278 индивидуальных предпринимателей и 591 юридическое лицо.

Напомним, ранее Минздрав рассказал, что благодаря антитабачному закону смертность в РФ от болезней органов дыхания снизилась почти на 14%.