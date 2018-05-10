Опасная уязвимость была обнаружена в ядрах крупнейших ОС

Вашингтон, 10 мая. Технические неполадки в безопасности были найдены в крупнейших операционных системах (ОС). Об этом сообщил интернет-портал SecurityLab.

По данным ресурса, создатели неправильно поняли инструкцию к руководствам Intel и AMD. В результате неверной настройки уязвимость может вызывать технические сбои в работе компьютера. Отмечается, что при худшем сценарии ошибка даст мошенникам доступ к памяти ядра и позволит им заполучить контроль над системой, пишет «Политэксперт».

Отмечается, что под угрозой оказались гаджеты Apple, DragonFly BSD Project, FreeBSD Project, ядро Linux, Microsoft, Red Hat, SUSE Linux, Ubuntu, VMware, а также Xen.

В настоящее время специалисты пытаются ликвидировать сбой, сейчас решена проблема в ядре Linux, сообщает «Ньюинформ».

Напомним, в конце прошлого месяца в операционной системе Windows 10 была зафиксирована опасная уязвимость. Ее удалось обнаружить экспертам по безопасности корпорации Google.