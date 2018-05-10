Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта С-400

Москва, 10 мая. Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400. Об этом рассказал военно-дипломатический источник. Отмечается, что в страну прибыл третий корабль с недостающим вспомогательным оборудованием.

Как пишет ТАСС, в Китай была доставлена последняя партия военного имущества комплекта С-400. Груз доставили морским транспортным судном из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай. На судно погрузили неповрежденное во время шторма в декабре в Ла-Манше оборудование, так и пострадавшее, но восстановленное имущество.

Напомним, ранее судно с военной техникой попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш, вспомогательное оборудование на его борту было повреждено.