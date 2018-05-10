Меню
Политика
Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта С-400
Политика
Вашингтон анонсировал введение дополнительных санкций против Ирана
Следующая новость
Загрузка...

    Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта С-400

    56

    Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта С-400

    Москва, 10 мая. Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400. Об этом рассказал военно-дипломатический источник. Отмечается, что в страну прибыл третий корабль с недостающим вспомогательным оборудованием.

    Как пишет ТАСС, в Китай была доставлена последняя партия военного имущества комплекта С-400. Груз доставили морским транспортным судном из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай. На судно погрузили неповрежденное во время шторма в декабре в Ла-Манше оборудование, так и пострадавшее, но восстановленное имущество.

    Напомним, ранее судно с военной техникой попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш, вспомогательное оборудование на его борту было повреждено.

    Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта С-400

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.