Москва, 10 мая. Председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин напомнил о серьезной роли астанинского процесса в урегулировании конфликта в Сирии.

Он напомнил, что благодаря переговорам в Астане в САР были созданы зоны деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в определенных сирийских регионах.

«Астанинский процесс, надо признать, сыграл большую роль в урегулировании ситуации в Сирии. Одним из главных его итогов стало создание зон деэскалации — значительно был снижен уровень насилия в определенных регионах», — подчеркнул Карин в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что не разделяет скептических оценок некоторых наблюдателей по поводу астанинского процесса. Как предположил Карин, заявления о якобы «неэффективности» переговоров в Астане связано с тем, что заключенные между Россией, Турцией и Ираном договоренности не охватывали всей территории конфликта.

«Конечно, ситуация в этом регионе еще требует принятия разных совместных мер. Но астанинский процесс обеспечил решение определенных задач в рамках тех участников, которые были привлечены», — заключил он, напомнив, что при этом некоторые стороны, вовлеченные в сирийский конфликт, пытаются в определенной степени сорвать астанинские договоренности.

Переговоры по Сирии в Астане начались по инициативе России, Ирана и Турции в 2017 году. Первый их раунд состоялся в январе, последняя встреча представителей стран-гарантов в столице Казахстана прошла в декабре. Как сообщала «Газета.ру», девятый раунд переговоров назначен на 14-15 мая.