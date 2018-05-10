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Истребитель ВМС США сел в Турции из-за начавшейся гипоксии в небе над Сирией
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    Истребитель ВМС США сел в Турции из-за начавшейся гипоксии в небе над Сирией

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    Истребитель ВМС США сел в Турции из-за начавшейся гипоксии в небе над Сирией

    Вашингтон, 10 мая. Многоцелевой американский истребитель Boeing F/A-18E, поднявшийся в воздух с палубы авианосца для уничтожения оставшихся сил боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии, экстренно приземлился на турецкой военной базе Инджирлик.

    Как пишет The Drive, у одного из летчиков 136-й ударной эскадрильи истребителей с американского авианосца «Гарри Трумэн» появились признаки острой гипоксии. Инцидент произошел 7 мая. Отмечается, что пилоту было так плохо, что выбраться из кабины самолета ему помогал наземный персонал авиабазы.

    Напомним, ранее неоднократно сообщалось о случаях с кислородным голоданием у американских пилотов. Инциденты были выявлены, в том числе на F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и F/A-18 Hornet.

    Истребитель ВМС США сел в Турции из-за начавшейся гипоксии в небе над Сирией

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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