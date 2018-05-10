Истребитель ВМС США сел в Турции из-за начавшейся гипоксии в небе над Сирией

Вашингтон, 10 мая. Многоцелевой американский истребитель Boeing F/A-18E, поднявшийся в воздух с палубы авианосца для уничтожения оставшихся сил боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии, экстренно приземлился на турецкой военной базе Инджирлик.

Как пишет The Drive, у одного из летчиков 136-й ударной эскадрильи истребителей с американского авианосца «Гарри Трумэн» появились признаки острой гипоксии. Инцидент произошел 7 мая. Отмечается, что пилоту было так плохо, что выбраться из кабины самолета ему помогал наземный персонал авиабазы.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о случаях с кислородным голоданием у американских пилотов. Инциденты были выявлены, в том числе на F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и F/A-18 Hornet.

1 Организация запрещена на территории РФ.