Губернатор Гавайев объявил район извержения вулкана зоной стихийного бедствия

Гонолупу, 10 мая. Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия в результате извержения вулкана Килауэа, расположенного в восточной части острова. Об этом передает агентство по чрезвычайным ситуациям (ЧС) штата.

Aerial footage shows new volcanic fissures opening in Leilani Estates of Hawaii's Big Island, as police rush door-to-door urging residents to flee. pic.twitter.com/hxEdSo4hIl — Josh Caplan (@joshdcaplan) May 9, 2018

Отмечается, что гавайские власти направили американскому лидеру Дональду Трампу запрос о выделении острову денежной помощи, в том числе для эвакуации жителей при помощи вертолетов, которых у Гавайев нет в необходимом количестве, и для нейтрализации последствий стихийного бедствия, пишет АиФ.

Напомним, 3 мая текущего года случилось извержение вулкана Килауэа, которое сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9 балла, пишет «Комсомольская правда».

Лава в настоящее время уничтожила свыше 35 домов и построек. Порядка 2 тыс. человек покинули опасную зону. По последней информации, жертв в результате извержения вулкана нет.