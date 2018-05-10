Меню
Весь мир
Губернатор Гавайев объявил район извержения вулкана зоной стихийного бедствия
Новости Сирии
Сирия: Асад отверг обвинения в применении химического оружия
Следующая новость
Загрузка...

    Губернатор Гавайев объявил район извержения вулкана зоной стихийного бедствия

    34

    Губернатор Гавайев объявил район извержения вулкана зоной стихийного бедствия

    Гонолупу, 10 мая. Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия в результате извержения вулкана Килауэа, расположенного в восточной части острова. Об этом передает агентство по чрезвычайным ситуациям (ЧС) штата.

    Отмечается, что гавайские власти направили американскому лидеру Дональду Трампу запрос о выделении острову денежной помощи, в том числе для эвакуации жителей при помощи вертолетов, которых у Гавайев нет в необходимом количестве, и для нейтрализации последствий стихийного бедствия, пишет АиФ.

    Напомним, 3 мая текущего года случилось извержение вулкана Килауэа, которое сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9 балла, пишет «Комсомольская правда».

    Лава в настоящее время уничтожила свыше 35 домов и построек. Порядка 2 тыс. человек покинули опасную зону. По последней информации, жертв в результате извержения вулкана нет.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.