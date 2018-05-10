Ученые рассказали, как автомобиль влияет на привлекательность мужчин для женщин

Вашингтон, 10 мая. Мужчины, которые пытаются продемонстрировать свой статус с помощью пафосного автомобиля, не воспринимаются женщинами как люди, готовые к серьезным отношениям.

К такому выводу пришли ученые Джессика и Дэниел Крюгер, исследование которых опубликовал журнал Evolutionary Psychological Science. Супруги-ученые привлекли к своему научному труду 133 мужчин и женщин. Добровольцам предложили оценить два образа: «бережливого Дэна» и «показушника Дэйва». Дэн обладал новым практичным автомобилем, а Дэйв – купил подержанный, но потратился на краску, большие колеса и дорогую акустику. Мужчины потратили на машины по 20 тысяч долларов.

По данным издания «Вечерняя Москва», участники эксперимента оценивали их образ по ряду показателей, среди них были родительские навыки, заинтересованность в отношениях и привлекательность. Опрос показал, что в пункте, связанном с долгосрочными отношениями, Дэн получил 67 баллов из 80, Дэйв — лишь 43.

Как пишет издание «Ридус», респонденты отвечали, что мужчины с «пафосными» авто склонны к беспорядочным интимным связям и не вызывают доверия.