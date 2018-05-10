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Украина
Порошенко не попал в топ-3 «президентского рейтинга» Украины – опрос
Общество
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    Порошенко не попал в топ-3 «президентского рейтинга» Украины – опрос

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    Порошенко не попал в топ-3 «президентского рейтинга» Украины – опрос

    Киев, 10 мая. Действующий президент Украины Петр Порошенко не попал в топ-3 «президентского рейтинга» страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

    По результатам исследования, если бы выборы президента прошли на Украине в середине апреля 2018 года, большинство граждан отдали бы на них свой голос за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Об этом заявили 8% опрошенных.

    Второе место в рейтинге занял глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (6,3%), третье – лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,1%). Порошенко оказался на четвертой строчке. Следом за ним расположились шоумен Владимир Зеленский и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

    Напомним, эксперты неоднократно отмечали, что доверие к действующей власти у граждан Украины стремительно снижается и уже находится на критическом уровне. Как сообщало URA.RU, ранее в Раде признали, что в Киеве разочаровался весь мир, и украинским властям уже никто не верит.

    Автор: Василий Котов
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