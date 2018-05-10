Эвакуационные пути и работу противопожарных систем на стадионах РФ проверят перед ЧМ-2018

Москва, 10 мая. На стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, МЧС проведет комплексные учения. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций за подписью министра Владимира Пучкова.

Отмечается, что городах, которые примут матчи мундиаля, будет действовать особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС перед началом мирового первенства проведут учения на стадионах, объектах с массовым пребыванием людей». Они проверят эвакуационные пути, противопожарные системы и другие показатели. При этом, как добавили в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», строительство и ввод стадионов в эксплуатацию проводились под надзором МЧС.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 российских городах.