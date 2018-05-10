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Политика
Тест на суверенитет: в СФ отреагировали на позицию Запада по ядерной сделке с Ираном
Общество
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    Тест на суверенитет: в СФ отреагировали на позицию Запада по ядерной сделке с Ираном

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    Тест на суверенитет: в СФ отреагировали на позицию Запада по ядерной сделке с Ираном

    Москва, 10 мая. Позиция европейских государств относительно сделки с Ираном по ядерной программе в условиях «грубого» прессинга со стороны Соединенных Штатов является реальным тестом на суверенитет. Об этом в четверг сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    Поведение европейских государств по отношению к «ядерной сделке» с Ираном в условиях грубого давления США, является настоящим тестом на суверенитет», цитирует Клишаса РИА Новости.

    Он подчеркнул, что односторонний выход Вашингтона из «ядерной сделки в очередной раз показал реальное отношение американских властей к своим международно-правовым обязательствам и международному праву».

    Как сообщала «Газета.Ru», глава Белого дома Дональд Трамп в минувший вторник объявил, что США выходят из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Москва, Вашингтон, Лондон, Пекин, Париж и Берлин) и Тегераном в 2015 году. Также республиканец объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было временно приостановлено как итог достигнутой сделки.

    Автор: Дана Балан
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