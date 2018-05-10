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Эксклюзивный красный Samsung Galaxy S9 выпустили в Китае в комплекте с помадой
Общество
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    Эксклюзивный красный Samsung Galaxy S9 выпустили в Китае в комплекте с помадой

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    Эксклюзивный красный Samsung Galaxy S9 выпустили в Китае в комплекте с помадой

    Пекин, 10 мая. Обеспокоенные падением продаж своей продукции представители южнокорейского технологического гиганта Samsung представили на рынке Китая эксклюзивную новинку — красный смартфон Galaxy S9 и S9+.

    Для того, чтобы стимулировать продажи среди женского населения Китая, маркетологи дополнили эксклюзивное цветовое оформление Burgundy Red («бургундский красный») особенной «фишкой» — в комплекте с каждым смарфтоном идет губная помада. В качестве партнера Samsung в данном предприятии выступила известнейшая компания Yves Saint Laurent, отмечает «Инфореактор».

    Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», новые изыски маркетологов Samsung связаны с резким падением продаж новых смартфонов из-за появления более дешевых аналогов: после былых успехов модельного ряда Galaxy сейчас смартфоны от Samsung занимают лишь пятую строчку в рейтинге самых популярных смартфонов.

    Эксклюзивный красный Samsung Galaxy S9 выпустили в Китае в комплекте с помадой

    Ранее «Газета.ru» писала о презентации моделей Galaxy S9 и S9+, которые получили самые совершенные на сегодняшний день камеры в модельном ряде смартфонов Samsung и новую функцию — создание «селфимодзи» — эмодзи, похожих на пользователя.

    Автор: Валентин Меликов
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