Эксклюзивный красный Samsung Galaxy S9 выпустили в Китае в комплекте с помадой

Пекин, 10 мая. Обеспокоенные падением продаж своей продукции представители южнокорейского технологического гиганта Samsung представили на рынке Китая эксклюзивную новинку — красный смартфон Galaxy S9 и S9+.

Для того, чтобы стимулировать продажи среди женского населения Китая, маркетологи дополнили эксклюзивное цветовое оформление Burgundy Red («бургундский красный») особенной «фишкой» — в комплекте с каждым смарфтоном идет губная помада. В качестве партнера Samsung в данном предприятии выступила известнейшая компания Yves Saint Laurent, отмечает «Инфореактор».

Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», новые изыски маркетологов Samsung связаны с резким падением продаж новых смартфонов из-за появления более дешевых аналогов: после былых успехов модельного ряда Galaxy сейчас смартфоны от Samsung занимают лишь пятую строчку в рейтинге самых популярных смартфонов.

Ранее «Газета.ru» писала о презентации моделей Galaxy S9 и S9+, которые получили самые совершенные на сегодняшний день камеры в модельном ряде смартфонов Samsung и новую функцию — создание «селфимодзи» — эмодзи, похожих на пользователя.