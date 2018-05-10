Глава Якутии отстранил от работы министра связи на период следствия

Якутск, 10 мая. Министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов отстранен от исполнения обязанностей на период следственных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, такое решение принял глава Республики Саха Егор Борисов. Отмечается, что распоряжение глава региона подписал 10 мая.

Как пишет ТАСС, документ был принят по представлению прокуратуры региона по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства России в отношении министра связи и информационных технологий.

Как пишет «Газета.ru», ранее прокуратура региона в документах, поступивших из ФСБ, выявила, что министр незаконно трудоустроил своего сына, а также двоих знакомых, в одно из подведомственных предприятий.