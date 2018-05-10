Делегацию из Украины позовут на ЯМЭФ в Крым

Москва, 10 мая. Делегацию из Украины в следующем году позовут на Ялтинский международный экономический форум в Крым. Соответствующую квоту представителям соседнего государства выделят впервые.

По словам сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, организаторы планируют пригласить на мероприятие не только украинских политиков, но и предпринимателей, экспертов, журналистов.

«Для нас очень важно, чтобы форум начали посещать украинские журналисты, предприниматели, бизнесмены и политики. Это может снизить напряженность между двумя странами и устранить недружественную риторику Киева в отношении форума и его зарубежных гостей», — пояснил он газете «Известия».

Назаров добавил, что о предоставлении квоты будут проинформированы украинские власти, и выразил надежду на конструктивный диалог и развитие сотрудничества. Назаров напомнил, что недружественная и санкционная политика властей европейских государств в этом году не помешала посетить ЯМЭФ представителям Великобритании, Германии и других стран.

Как отметил сопредседатель оргкомитета, визит украинской делегации в Крым поможет развеять мифы, которые распространяют определенные лица, а также положит начало для налаживания диалога между Москвой и Киевом.

В Раде предложение российской стороны поддерживают. По словам депутата Евгения Балицкого, форум и подобные мероприятия могут стать местом, где РФ и Украина начнут приходить к общим знаменателям.

«Визит украинской делегации может способствовать налаживанию сотрудничества. Нам давно пора пожать руки и начать диалог. <…> Я выступаю категорически за то, чтобы украинская делегация поехала на форум, и готов для этого сделать всё, что будет зависеть от меня как депутата Верховной рады», — подчеркнул он.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% человек проголосовали за возвращение полуострова в РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.

Ялтинский международный экономический форум прошел в Крыму в конце апреля в четвертый раз. В нем приняли участие делегации из самых разных стран мира. Среди них были и представители Африки, которые поблагодарили на форуме Россию за помощь Сирии.