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Названы десять самых популярных автомобилей в мире
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    Названы десять самых популярных автомобилей в мире

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    Названы десять самых популярных автомобилей в мире

    Москва, 10 мая. Аналитики проекта Focus2Move по результатам продаж за первый квартал 2018 года составили список самых популярных марок автомобилей на мировом рынке.

    Как пишут западные СМИ, рейтинг возглавила японская марка Toyota с числом 2,14 миллиона проданных машин за год. На втором месте оказался немецкий бренд Volkswagen. В 2018 году было продано 1,74 миллиона машин этой марки.

    Названы десять самых популярных автомобилей в мире

    Тройку замыкает Ford с показателем в 1,41 миллиона реализованных моделей. На четвертом месте Nissan (1,26 миллиона), пятое занимает Honda (1,12 миллиона). Как пишет URA.ru, в десятку лидеров также вошли такие марки автомобилей, как Mercedes, Renault, Hyundai, Kia.

    Названы десять самых популярных автомобилей в мире

    Автор: Анна Иванова
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