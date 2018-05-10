СМИ сообщили об отсутствии у Ассанжа «связи с внешним миром»

Лондон, 10 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывается в посольстве Эквадора в британской столице, не может связаться с внешним миром, поскольку «у него все еще нет связи». Об этом пишет издание El Financiero.

Как отметила глава министерства дипломатического ведомства южноамериканского государства Мария Фернанда Эспиноса, пишет «Вечерняя Москва».

«Он продолжает оставаться без доступа к интернету и коммуникациям. Идет диалог, есть воля и интерес продвинуться в решении этого дела», — рассказала глава МИД Эквадора.

Как сообщала «Газета.Ru», в марте этого года эквадорские власти лишили Джулиана Ассанжа внешних коммуникаций по причине того, что его деятельность, в том числе расследования, угрожают «хорошим отношениям с Великобританией».