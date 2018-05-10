Меню
Весь мир
СМИ сообщили об отсутствии у Ассанжа «связи с внешним миром»
Общество
Почти 8 тыс. человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка» в Сербии
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ сообщили об отсутствии у Ассанжа «связи с внешним миром»

    128

    СМИ сообщили об отсутствии у Ассанжа «связи с внешним миром»

    Лондон, 10 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывается в посольстве Эквадора в британской столице, не может связаться с внешним миром, поскольку «у него все еще нет связи». Об этом пишет издание El Financiero.

    Как отметила глава министерства дипломатического ведомства южноамериканского государства Мария Фернанда Эспиноса, пишет «Вечерняя Москва».

    «Он продолжает оставаться без доступа к интернету и коммуникациям. Идет диалог, есть воля и интерес продвинуться в решении этого дела», — рассказала глава МИД Эквадора.

    Как сообщала «Газета.Ru», в марте этого года эквадорские власти лишили Джулиана Ассанжа внешних коммуникаций по причине того, что его деятельность, в том числе расследования, угрожают «хорошим отношениям с Великобританией».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.