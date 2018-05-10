Американские ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию

Вашингтон, 10 мая. Ученые в Соединенных Штатах Америки зафиксировали аномальный рост силы атлантических ураганов. Как пишет EurekAlert!, специалисты Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории рассказали, что их причиной стал естественный климатический цикл, который эксперты называют североатлантической осцилляцией.

Как отметили ученые, глобальное потепление также влияет на климат и делает погоду и силу штормов непредсказуемой. Как объяснили ученые, быстрый рост интенсивности циклона приводит к увеличению скорости на 36 километров в час всего за сутки. В 2017 году такими были ураганы Хосе», «Мария», «Харви» и «Ирма».

Ученые заметили, что средний прирост скорости ветра у ураганов в настоящее время на 21 километр в час больше, чем в прошлом. Каждые 10 лет этот показатель повышался на семь километров в час.