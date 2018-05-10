Меню
Весь мир
Американские ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию
Общество
Почти 8 тыс. человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка» в Сербии
Следующая новость
Загрузка...

    Американские ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию

    569

    Американские ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию

    Вашингтон, 10 мая. Ученые в Соединенных Штатах Америки зафиксировали аномальный рост силы атлантических ураганов. Как пишет EurekAlert!, специалисты Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории рассказали, что их причиной стал естественный климатический цикл, который эксперты называют североатлантической осцилляцией.

    Как отметили ученые, глобальное потепление также влияет на климат и делает погоду и силу штормов непредсказуемой. Как объяснили ученые, быстрый рост интенсивности циклона приводит к увеличению скорости на 36 километров в час всего за сутки. В 2017 году такими были ураганы Хосе», «Мария», «Харви» и «Ирма».

    Ученые заметили, что средний прирост скорости ветра у ураганов в настоящее время на 21 километр в час больше, чем в прошлом. Каждые 10 лет этот показатель повышался на семь километров в час.

    Американские ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.