Цивилев заявил, что выдвинет свою кандидатуру в губернаторы Кузбасса

Кемерово, 10 мая. Действующий врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил сегодня о своих намерениях принять участие в выборах главы региона в сентябре. Цивилев отметил, что он пойдет на выборы от правящей партии.

«Я принял решение идти на выборы от партии «Единая Россия», — рассказал Цивилев в ходе встречи с представителями организаций партии «Единая Россия» из городов Кузбасса — в ходе встреч обсуждается подготовка к праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатов на должность губернатора.

Напомним, Цивилев был назначен президентским указом после ухода по собственному желанию губернатора Амана Тулеева на фоне трагедии с пожаром в торговом центре «Зимняя Вишня».

Внеочередные выборы губернатора Кузбасса состоятся 9 сентября, в единый день голосования в России.

Ранее Ura.ru писало о том, что Цивилев отчитался в декларации о полном отсутствии доходов за 2017 и начало 2018 года.