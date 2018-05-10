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10 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинский депутат обошел закон о запрете георгиевской ленты
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    10 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинский депутат обошел закон о запрете георгиевской ленты

    Израиль выпустил десятки ракет по Сирии. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич обошел запрет на ношение георгиевских лент. Власти Крыма планируют наладить торговое судоходство с Сирией. С киносклада в Пакойме украли костюм «Железного человека».
    8:29 10 Мая 2018
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    Израиль выпустил десятки ракет по Сирии

    10 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинский депутат обошел закон о запрете георгиевской ленты

    Между Израилем и Сирией минувшей ночью можно было наблюдать серьезное обострение конфликта. Страны обмениваются ракетными обстрелами, направленными на военные объекты. Израиль был вынужден применить американский противоракетный комплекс «Патриот», поскольку собственные системы обороны не смогли перехватить все выпущенные Сирией снаряды. В арабской республике, наоборот, люди наблюдают за процессом перехвата израильских ракет комплексами ПРО, очевидцы публикуют видео в Интернете. Однако один из боеприпасов попал в жилой комплекс в Дамаске, в результате несколько человек получили травмы.

    Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич обошел запрет на ношение георгиевских лент

    10 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинский депутат обошел закон о запрете георгиевской ленты

    Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич рассказал, как смог обойти действующий на Украине запрет на ношение георгиевских лент. Парламентарий считает, жители Украины не имеют права отказываться от символов Победы. Однако, дабы не нарушать закон, Шуфрич перевязал букет гвоздик, который возложил к Могиле Неизвестного Солдата, двумя лентами – черной и оранжевой. Напомним, закон, запрещающий носить георгиевскую ленту, вступил в силу на территории «незалежной» в июне 2017 года. Нарушителю на первый раз грозит штраф до 5,5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. 

    Власти Крыма планируют наладить торговое судоходство с Сирией

    10 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинский депутат обошел закон о запрете георгиевской ленты

    Россия наладит морское торговое сообщение с Сирией. По словам представителя президента в Крыму Георгия Мурадова, морские порты полуострова (а их пять) недогружены. Если задействовать всю портовую инфраструктуру, возможно значительное оживление торгового судоходства. Ранее во время Ялтинского международного экономического форума этот вопрос уже поднимался, в рамках обсуждения восстановления Сирии после войны. 

    В Калифорнии украли костюм «Железного человека»

    10 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинский депутат обошел закон о запрете георгиевской ленты

    В калифорнийском городе Пакойма, был похищен костюм «Железного человека», стоимостью 320 тысяч долларов. Со склада пропали оригинальные кинематографические доспехи, в которых Роберт Дауни-младший исполнял роль «айронмена». Работники склада утверждают, что последний раз видели их в феврале, однако, кража, скорее всего, была совершена в апреле. Напомним, лента режиссера Джона Фавро вышла на экраны в 2008 году. И при бюджете в 140 миллионов долларов, собрала в прокате почти 600 млн. 
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