10 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинский депутат обошел закон о запрете георгиевской ленты

Израиль выпустил десятки ракет по Сирии Между Израилем и Сирией минувшей ночью можно было наблюдать серьезное обострение конфликта. Страны обмениваются ракетными обстрелами, направленными на военные объекты. Израиль был вынужден применить американский противоракетный комплекс «Патриот», поскольку собственные системы обороны не смогли перехватить все выпущенные Сирией снаряды. В арабской республике, наоборот, люди наблюдают за процессом перехвата израильских ракет комплексами ПРО, очевидцы публикуют видео в Интернете. Однако один из боеприпасов попал в жилой комплекс в Дамаске, в результате несколько человек получили травмы.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич обошел запрет на ношение георгиевских лент Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич рассказал, как смог обойти действующий на Украине запрет на ношение георгиевских лент. Парламентарий считает, жители Украины не имеют права отказываться от символов Победы. Однако, дабы не нарушать закон, Шуфрич перевязал букет гвоздик, который возложил к Могиле Неизвестного Солдата, двумя лентами – черной и оранжевой. Напомним, закон, запрещающий носить георгиевскую ленту, вступил в силу на территории «незалежной» в июне 2017 года. Нарушителю на первый раз грозит штраф до 5,5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Власти Крыма планируют наладить торговое судоходство с Сирией Россия наладит морское торговое сообщение с Сирией. По словам представителя президента в Крыму Георгия Мурадова, морские порты полуострова (а их пять) недогружены. Если задействовать всю портовую инфраструктуру, возможно значительное оживление торгового судоходства. Ранее во время Ялтинского международного экономического форума этот вопрос уже поднимался, в рамках обсуждения восстановления Сирии после войны.