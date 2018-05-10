Сохраняем бдительность: Израиль пригрозил Ирану «мощным ответом» в случае атаки

Тель-Авив, 10 мая. Израиль не заинтересован в обострении ситуации на своих северных границах и призывает Тегеран воздержаться от новых атак для предотвращения мощного ответа. Об этом в четверг сообщил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.

«Мы остаемся в состоянии повышенной боеготовности, сохраняем бдительность, отслеживаем перемещения иранцев в Сирии», — отметил израильский военный в ходе брифинга.

Конрикус также подчеркнул, что Тель-Авив не желает обострения ситуации, «но если случится очередная иранская атака, Израиль к ней готов и даст мощный ответ», передает РИА Новости.

«Так что мы призываем иранцев так не поступать», — пригрозил он.

Ранее в израильской армии назвали цель во время авиационного удара по территории Сирии. Военно-воздушные силы Израиля наносили удары по системам ПВО Сирии, которые, как считают в израильской армии, открывали огонь по их самолетам.