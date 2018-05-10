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Новый премьер Армении нанесет свой первый визит в Россию
Общество
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    Новый премьер Армении нанесет свой первый визит в Россию

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    Новый премьер Армении нанесет свой первый визит в Россию

    Москва, 10 мая. Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие во встрече глав государств, входящих в Евразийский экономический союз.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на информацию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Армению на мероприятии будет представлять председатель правительства Никол Пашинян.

    Заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет в Сочи 14 мая. Напомним, новый премьер-министр Армении был избран парламентом 8 мая. Позже состоялись переговоры президента России и Пашиняна, в ходе которых стороны обсудили двусторонние отношения, и в том числе интеграцию в рамках евразийского пространства.

    Новый премьер Армении нанесет свой первый визит в Россию

    Автор: Анна Иванова
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