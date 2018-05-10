Ким Чен Ын назвал встречу с Трампом шансом на построение позитивного будущего

Пхеньян, 10 мая. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом является шансом на построение позитивного будущего на Корейском полуострове.

Информацию об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что такие выводы северокорейский лидер сделал по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Как добавил Ким Чен Ын, историческая встреча станет «отличным первым шагом» на пути развития позитивных изменений на Корейском полуострове и построению «светлого будущего» в регионе.

Напомним, ранее Помпео заявил, что провел «плодотворную» встречу в КНДР.