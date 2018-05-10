Самойлова рассказала о своей песне на конкурсе «Евровидение-2018»

Лиссабон, 10 мая. В четверг российская исполнительница Юлия Самойлова выйдет на сцену 63-го песенного конкурса «Евровидение» в Португалии. Это ее вторая попытка стать участницей музыкального соревнования. В прошлом году киевские власти закрыли Юлии въезд в Киев, где проходило «Евровидение».

Для «Евровидения-2018» 29-летняя музыкант выбрала песню под названием I wont break («Я не сломаюсь» — Прим.ред.). По словам Самойловой, эта песня также рассказывает о ее борьбе за право выступить на этом конкурсе.

«Я хотела, чтобы моя песня на конкурсе в Лиссабоне отразила мой характер, мои переживания и стремления, чтобы пелось о чем-то более серьезном. Я предложила эту идею авторам — Леониду Гуткину, Нэтте Нимроди и Арье Бурштейну, с которыми знакома еще с прошлого «Евровидения», — рассказала поп-исполнительница.

Самойлова раскрыла секрет относительно того, что в новой композиции говорится о том, что она не живет воспоминаниями и сможет все преодолеть, пишут «Известия».

Как сообщала «Газета.Ru», накануне стали известны первые десять финалистов «Евровидения»