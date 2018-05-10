«Патриотический рэкет»: СМИ рассказали, как украинцы зарабатывают «любыми путями»

Киев, 10 мая. Международный валютный фонд оценил в 45% масштабы украинской теневой экономики. Как пишет газета «Известия», речь идет не просто о людях, работающих без официальной регистрации, но и о тех, чьи заработки возникают словно бы из ниоткуда. Как рассказали эксперты, это означает, что в существующих условиях люди зарабатывают любыми путями.

Отмечается, что многие желающие заработать, уезжают из Украины в другие страны. Так, с 2014 по 2017 год с Украины в РФ переехало более 600 тысяч человек. При этом сколько украинских граждан находятся за пределами страны сейчас, не знает никто. Госслужба занятости Украины осторожно говорит о пяти миллионах выехавших.

Как пишет издание, оставшиеся граждане, кроме легальных путей, зарабатывают на «патриотическом рэкете». Первопроходцем на этом поприще стал запрещенный на территории России «Правый сектор»1. Участники организации похищали людей, вымогали деньги, якобы на «благородные цели» в так называемой зоне АТО.

Кроме того, как пишут СМИ, на Украине активно развивается проституция и суррогатное материнство.

1 Организация запрещена на территории РФ.