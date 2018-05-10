МГУ вошел в тройку лучших вузов развивающихся стран

Москва, 10 мая. Московский государственный университет оказался на верхних позициях в обновленном рейтинге вузов развивающихся стран (Emerging Economies University Rankings), который был составлен британским изданием Times Higher Education. В общей сложности в топ-100 лучших вузов развивающихся стран попали 11 российских университетов.

МГУ в этом рейтинге продолжает удерживать третье место — а вот целый ряд отечественных вузов смог существенно улучшить свои позиции, войдя в топ-50: как сообщают «Известия», это Томский политехнический университет, который повысил свой рейтинг сразу на 35 позиций по сравнению с предыдущим годом, выйдя на 21-е место, Высшая школа экономики, достигшая 32-го места, и Томский государственный университет, также радикально повысивший свои позиции и вышедший на 36-е место в рейтинге.

В то же время ряд российских вузов — включая широко известные Санкт-Петербургский государственный университет и ИТМО — существенно сдали позиции, пишет «Газета Кемерова»: СПбГУ опустился на 44-ю строчку рейтинга, Новосибирский государственный университет потерял пять позиций и оказался на 43-ем месте, а Университет ИТМО и вовсе вышел из топ-50, оказавшись на 57-й строке рейтинга.

При этом общее количество вузов стран БРИКС и других развивающихся стран в рейтинге в этом году существенно увеличилось — сразу на 25% — достигнув 378 учреждений, отмечает «Вечерняя Москва».

Как пишет телеканал «Подмосковье 360°», первые позиции в рейтинге EEUR заняли китайские университеты — Пекинский университет и Университет Синьхуа.