Аппетит приходит во время еды: в «Локо» рассказали о бюджете клуба для участия в ЛЧ

Москва, 10 мая. Московский клуб «Локомотив» впервые с 2004 года стал чемпионом Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Красно-зеленые досрочно завоевали титул чемпионов, одолев в предпоследнем туре петербургский «Зенит» (1:0).

Как отметил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков, перед стартом нынешнего сезона перед «Локо» ставили немного другие задачи, однако «аппетит приходил во время еды».

«В ходе сезона команда почувствовала, что может претендовать на что-то большее. А если касаться задач на сезон, то они были вполне реальны — с учетом того, какая конкуренция у нас в чемпионате. Но всегда хочется перепрыгнуть ту планку, которую сам себе поставил», — подчеркнул он.

Мещеряков также считает, что бюджет железнодорожников для участия в престижнейшем европейском турнире на сегодняшний день достаточен для того, чтобы ставить перед собой задачу по достойному выступлению в ЛЧ, пишут «Известия».

Как сообщала «Газета.Ru», команда Юрия Семина гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов, в которой «Локо» последний раз попадал 15 лет назад.