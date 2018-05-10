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Стали известны самые продаваемые автомобили с «автоматом» в России
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    Стали известны самые продаваемые автомобили с «автоматом» в России

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    Стали известны самые продаваемые автомобили с «автоматом» в России

    Москва, 10 мая. Самой продаваемой маркой автомобиля с автоматической коробкой передач в России стал корейский бренд KIA.

    По данным аналитического агентства «Автостат», в первом квартале 2018 года в России продали 201,3 тысячи автомобилей с «автоматом». Из них 39,8 тысячи приходится на долю KIA. В лидерах также Hyundai (29 тысяч) и Toyota (19,4 тысячи).

    Стали известны самые продаваемые автомобили с «автоматом» в России

    Далее идет Volkswagen с показателем 14,7 тысячи машин, а закрывает первую пятерку рейтинга марка Nissan — 11,9 тысячи единиц. В России также популярны машины с «автоматом» марок Skoda, Renault, Mitsubishi, Ford, Mercedes-Benz.

    Стали известны самые продаваемые автомобили с «автоматом» в России

    Автор: Анна Иванова
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