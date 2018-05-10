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Путин назвал «удивительные качества» Назарбаева
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    Путин назвал «удивительные качества» Назарбаева

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    Путин назвал «удивительные качества» Назарбаева

    Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева активным и талантливым руководителем. Об этом Путин рассказал в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

    По словам российского лидера, Назарбаев умеет окружать себя сильными людьми, молодыми специалистами. Путин добавил, что его всегда «и радовало, и удивляло», как Назарбаев сделал карьеру еще в советское время, и то, что он человек, «всегда устремленный в будущее».

    Путин назвал это «удивительным качеством». Он подчеркнул, что лидер Казахстана окружает себя «дельными и эффективными» людьми. По мнению Путина, это отличительная черта любого сильного руководителя.

    Путин назвал «удивительные качества» Назарбаева

    Автор: Анна Иванова
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