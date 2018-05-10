Пушков оценил шансы Европы убедить Трампа сохранить «ядерную сделку» с Ираном

Москва, 10 мая. Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками США по поводу решения о разрыве так называемой «ядерной сделки» с Ираном в настоящее время очевидны и в ближайшее время следует ожидать попыток Европы убедить американского президента изменить свою позицию. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«В Европе надеются убедить Трампа изменить решение по Ирану. Но Трамп своего решения не отменит, а предложит европейцам изменить собственную позицию», — приводит RT слова Пушкова.

Напомним, ранее «Газета.ru» писала о том, что целый ряд европейских политиков однозначно высказался в пользу сохранения соглашения по ядерной программе Ирана — однако в случае одностороннего выхода США из соглашения и возобновления антииранских санкций европейские страны могут попасть под удар США из-за деловых контактов с Ираном.

Ura.ru также писало о том, что Трамп стал объектом жесткой критики из-за «ядерной сделки» — как заявили в Европе, такое решение «ставит мир на грань войны».