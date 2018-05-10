Россиянам запретят жарить шашлыки во время ЧМ-2018 по футболу

Москва, 10 мая. Повышенный противопожарный режим намерены ввести в период проведения первенства мира по футболу — 2018. С таким призывом обратилась к регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Сообщается, что курировать данный режим должны региональные власти совместно с министерством чрезвычайных ситуаций и Рослесхозом.

Ожидается, что повышенный режим предусматривает табу на разведение костров и сжигание травы. Четкие меры определяют муниципальные власти.

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области уточнили, что не разрешается использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесных массивах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях, пишут «Известия».

В том случае если пожарная ситуация каким-то образом осложнится, россиянам могут запретить посещать леса, говорится в документе.

В условиях ЧС предусмотрены высокие штрафные санкции за нарушения, сообщает «URA.RU».

Как сообщала «Газета.Ru», чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.