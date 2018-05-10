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Общество
Россиянам запретят жарить шашлыки во время ЧМ-2018 по футболу
Украина
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    Россиянам запретят жарить шашлыки во время ЧМ-2018 по футболу

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    Россиянам запретят жарить шашлыки во время ЧМ-2018 по футболу

    Москва, 10 мая. Повышенный противопожарный режим намерены ввести в период проведения первенства мира по футболу — 2018. С таким призывом обратилась к регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

    Сообщается, что курировать данный режим должны региональные власти совместно с министерством чрезвычайных ситуаций и Рослесхозом.

    Ожидается, что повышенный режим предусматривает табу на разведение костров и сжигание травы. Четкие меры определяют муниципальные власти.

    В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области уточнили, что не разрешается использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесных массивах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях, пишут «Известия».

    В том случае если пожарная ситуация каким-то образом осложнится, россиянам могут запретить посещать леса, говорится в документе.

    В условиях ЧС предусмотрены высокие штрафные санкции за нарушения, сообщает «URA.RU».

    Как сообщала «Газета.Ru», чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

    Автор: Дана Балан
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