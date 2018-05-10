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ВВС Израиля атаковали десятки иранских целей – армия
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    ВВС Израиля атаковали десятки иранских целей – армия

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    ВВС Израиля атаковали десятки иранских целей – армия

    Дамаск (Сирия), 10 мая. Источник в израильской армии заявил, что ВВС страны атаковали десятки иранских целей.

    Как сообщает РИА Новости, атака, по словам военных, была произведена в ответ на ракетный обстрел. При этом, как утверждается, «ни одна иранская ракета не упала на территории Израиля, потерь и разрушений нет».

    Напомним, что ранее израильские военные заявили о том, что ВВС страны наносили удары по батареям ПВО Сирии, которые, как говорится в сообщении, открывали огонь по самолетам Израиля.
     

    Автор: Константин Терехов
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